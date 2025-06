"Želim samo da kažem mojim ljudima, ljudima koji me vole i poznaju lično, da im se izvinjavam ako ne odgovorim na neku od poruka, jer ovakvih poruka imam mnogo dnevno. Takođe , želim da vam kažem da se vi ne nervirate, jako me zaboli kada pročitam da se vi nervirate, a najviše jer se nerviraju moji roditelji, koji ni za šta nisu krivi.

I da su sve ove budalaštine tačne, zašto vi trošite svoje vreme na mene? Zar toliko ne cenite sebe? Vreme je dragoceno. Dok vi pišete i trujete se u svom zlu, ja radim mnogo lepše stvari.Naravno da ima istine u nekim napisanim stvarima, ali samo cu reći da je uvek dobro bilo jače od zla. Jedino što me rastuži u ovoj tragikomičnoj situaciji je to što moji prijatelji moraju da gube vreme i energiju dižući me , odnosno misleći da to treba da rade, a vi drugi, vi me svojim zlom dižete, jer ja radim baš na ovo gorivo."