Plus sajz model "Govorili su mi da sam predebela da budem manekenka": Sputavali su je na početku karijere, a ona je uprkos svemu postala bogarta i slavna!

Od kritika do uspešne karijere. Nije bio to jednostavan put za Iskru Lorens, ali jeste rezultirao uspehom. Jedan od najuspešnijih plus sajz manekenki bila je jača od negativnih reakcija i osmeh na njenom licu dovoljno govori.