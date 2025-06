Otkako je postao slavan sa Rolingstonsima 1960-ih, Džeger je zaslužio svoje mesto kao jedan od prozvanih "kralja roka" i ima dugu listu obožavalaca koji to potvrđuju. Tokom godina, pevač je bio poznat po brojnim devojkama i brojnim aferama. Kristofer Andersen, autor biografije ove rok zvezde, procenio je da je Džeger spavao sa 4.000 žena "tokom svog života" — a čak bi i ta procena mogla biti znatno manja od pravog broja.

- Ja sam veoma citirana osoba, a vi imate mnogo ovakvih neobaveznih veza koje se pojavljuju. One su danas ovde, a nestaju sutra" - rekao je jednom za magazin "Intervju".

Uprkos brojnim glasinama i romansama – uključujući njegovu slavnu aferu sa Karlom Bruni – roker je bio oženjen samo dva puta, za bivše supruge Bjanku Džeger i Džeri Hol (iako je njihov brak bio nezvaničan). Iako su se obe veze završile, pomogle su mu da postane porodičan čovek. I Bjanka i Hol su dočekale decu sa Džegerom, a on je sada tata osmoro dece.

Iako je Džeger možda poznat po svojim brojnim romansama, veći deo njegovog ličnog života je bio veoma privatan . On ne iznosi često detalje svojih veza, ostavljajući dosta misterije oko svoje prošlosti - iako mnogi od njegovih bivših partnera nisu imali problema da podele svoje strane priče.

Na stotine pisama, kontrola i afera još u mladosti Početkom 1963. godine, dok je Džeger još bio student ekonomije u Londonu, upoznao je 17-godišnju Krisi Šrimpton. U to vreme, Rolingstonsi su se brzo probijali ka slavi. Džeger i Šrimpton su počeli da se zabavljaju baš u trenutku kada je bend krenuo da raste - ali Krisi nije bila zainteresovana da prati slavu i ubrzan život rok zvezde.

- Koliko znam, to je bila ljubav. Međutim, nisam htela da se bavim tim životom. Klubovi, ludi fanovi, turneje i putovanja. Sve mi je to previše, samo sam htela da vodim normalan život i imam porodicu - rekla je jednom prilikom.

No, turneje i putovanja za bend već su počele, a Krisi je donekle bila svesna da Mik ne može da joj ostane veran na tim putovanjima. Trudila se da je to ne remeti i da da šansu ljubavi. Mik je kasnije odustao od ideje da se venčaju, ali joj je ponudio da žive zajedno u iznajmljenom stanu. To se njenim roditeljima nije dopalo, a ona je ipak pristala. Ubrzo, Mik je otputovao, a Krisi je otkrila da joj je pisao na stotine pisama, da je bio "kontrol frik" i da je želeo u svakom trenutku da zna gde je, sa kim provodi vreme i slično. Kada bi se vratio kući, situacija je bila totalno suprotna. Mik je vreme provodio u izlascima, distanciran od žene koju je "voleo", a ubrzo su i raskinuli. Veruje se da je Mik nekoliko pesama posvetio njihovoj ljubavi, ali kako Krisi otkriva, ne može niko da bude kriv za raskid, jer su, kako je rekla 2012. godine, bili "veoma, veoma mladi".