Dok ga je jurilo Ministarstvo trgovine i industrije zbog finansijskih problema, osmislio je filmski preokret.

Afera koja je zadesila Emanuela i Brižit Makron jedan je od brojnih skandala sa političke scene. Od seksa u Ovalnom kabinetu Bele kuće, bunga - bunga žurki do lažiranja smrti. Od Rusije, preko Italije do Amerike. Javnost je saznala brojne detalje, ali je mnogo toga ipak ostalo sakriveno i pored medijske pažnje koja je pratila te šokantne događaje.

Brižit Makron udarila je u lice supruga Emanuela Makrona dok su se još nalazili u avionu, po dolasku u Hanoj u Vijetnamu. Francuski predsednik rekao je da se radilo o prepiranju i šali, ali je retko ko poverovao u to.

Brižit udara u lice Emanuela Foto: Printskrin X

Kada se pomenu politika i skandali, asocijacija na to su i bivši američki predsednik Bil Klinton i njegova bivša sekretarica Monika Levinski.

Mrlja na haljini dokazala blud iz Ovalnog kabineta

"Ja sam nulti pacijent onlajn gubitka reputacije. jedne sam večeri otišla sam na spavanje kao nepoznata osoba, a iduće sam jutro ceo svet je znao za mene. To se ne bi dogodilo bez interneta", rekla je Moniki Levinski (56) koja je imala 22 godine kada je imala aferu sa tadašnjim predsednikom Amerike.

Skandal je otkrila bivša američka državna službenica Linda Trip koja je 2020. umrla od raka pankreasa.

Linda je radila u Pentagonu, a bila je bliska prijateljica sa Monikom Levnski (49) od koje je bila starija 24 godine. Nakon što je saznala za aferu bivšeg predsednika SAD i njegove sekretarice, počela je da snima njihove telefonske razgovore.

1/7 Vidi galeriju Monika Levinski i Bil Klinton Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Snimke je predala specijalnom tužiocu Kenetu Staru koji je upravljao istragom o Klintonovoj administraciji. Linda je bila i "krivac" što je javnost saznala za čuvenu plavu haljinu na kojoj je pronađena semena tečnost Klintona.

Skandal koji je izbio doveo je do saslušanja 1998. o opozivu Bila Klintona koji je najpre negirao sve, a onda priznao i izvinio se javnosti i porodici. U braku je i dalje sa Hilari Klinton, bivšom američkom sekretarkom kojom je bio oženjen i u trenutku izbijanja afere. Imaju ćerku Čelzi.

Linda Trip je svoje postupke objasnila osećanjem patriotizma dok su kritičari govorili da je izdala prijateljicu Moniku i da je želela da uništi predsednikovanje Bila Klintona. Iz Pentagona je otpuštena poslednjeg dana Klintonove uprave 2001. Sa suprugom je zatim otvorila prodavnicu u Virdžiniji.

"Bez obzira na prošlost, čuvši da je Linda Tripp teško bolesna, nadam se da će se oporaviti. Ne mogu da zamislim koliko je ovo teško za njenu porodicu", napisala je nakon vesti o Lindinoj smrti na tadašnjem Tviteru Monika Levinski koja je 1998. na sudu rekla da se kaje zbog svega i da mrzi bivšu prijateljicu.

Monika je 2018. u dokumentarcu "Klintova afera" potvrdila da je mrlja na njenoj haljini bila dokaz njenog seksa sa nekadašnjim američkim predsednikom. Otkrila je da joj je on često uručivao poklone, ali i da se ona zaljubila u njega već na prvom susretu. Nije skrivala ni da ga je zavodila tako što mu je pokazivala veš.

Bil i Hilari Klinton Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Imponovalo joj je da je želi muškarac kojeg voli toliko ljudi u Americi. U dokumentarcu je ispričala da je sa Klintonom spavala devet puta kao i da su više puta imali oralni seks.

"Mrlje sam videla tek nakon nekoliko dana kad sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me nagovorila da sačuvam haljinu sa tim tragom", rekla je jednom prilikom otkrivši da je nakon odnosa sa bivšim američkom predsednikom otišla na večeru u čuvenoj plavoj haljini.

Monika Levinski bila je na stubu srama zbog afere, zvali su je pogrdnim imenima: "debela ljubavnica", "ku*va", "prasica". Najviše ju je pogađalo to što je opisivali kao ženu koja "nije dobar izbor za ženidbu".

"Uvek je postojalo zrnce sumnje u meni da bi to moglo da bude istina. Sećam se kada sam prvi put to čula, bila je 1998. godina. Posle tih reči, pala sam u tešku depresiju", rekla je za magazin The Cut.

1/8 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Monika Levinski Foto: CBS / Ferrari / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monika je danas aktivistkinja u oblasti borbe protiv nasilja, a posebno je okrenuta internet nasilju i nasilju nad ženama. Bil KLinton i Hilari Klinton su ovako komentarisali aferu.

"Moj muž je bolesnik koji non stop trči za maloletnicama"

Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni koji je preminuo 2023. godine, živeo je tako, da nije mogao bez skandala. Prva supruga Silvija Berluskonija je Karla Elvira Lučija del'Olio (85) koja je imala 24 godine kada je upoznala bivšeg premijera Italije. Sreli su se na tramvajskoj stanici u Milanu, razmenili poglede i od tog trenutka se nisu odvajali sve do razvoda 1985. čime je okončan njihov 20 godina dug brak. Godinu dana nakon venčanja dobili su ćerku Marinu, koja je predsednica "Fininvest"i grupe "Arnoldo Mondadori Editor". Sina Pjera Silvija dobili su 1969. godine i on je danas izvršni potpredsednik i direktor "Mediaset" grupe, piše dilei.it.

Brak Karle i Berluskonija upao je u krizu još 1980. Ni jedno ni drugo nisu otkrivali zašto su rastali, ali se šuškalo da je uzrok bila njegova preljuba. Silvio se ludo zaljubio u 20 godina mlađu glumicu Veroniku Lario koju je sreo u pozorištu u Milanu.

1/11 Vidi galeriju Čovek koji je stvorio moćni Milan Foto: Georges GOBET / AFP / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Reuters

Atraktivna Veronika (68) se za Silvija udala 1990. godine, a zvanično su se razveli 2014. Brak je bio ispunjen njegovim političkim i seks aferama. A razvod je njoj doneo rekordnu alimentaciju - 1,4 miliona evra mesečno.

"Berluskoni je sa 30 godina mlađom devojkom", "Berluskonijeva ljubavnica postala ministarka", samo su neki od naslova sa kojima je morala da se nosi Veronika dok su mediji brujali o preljubama njenog muža.

Berluskoni je nakon razvoda od Veronike počeo vezu sa Frančeskom Paskale (39), koju je ostavio zbog 53 godine mlađe Marte Fašine, poslanicom iz njegove stranke, piše "Gardijan". Iz ovog razloga je bilo sporno venčanje sa Martom, kojoj je testamentom ostavio bogatstvo.

Berluskonija su godinama pratile optužbe da je unajmljivao maloletne prostituke za svoje bunga-bunga žurke. Javni tužilac Luka Galio i njegova zamenica Ticijana Sicilijano tražili su u maju 2022. u Milanu šest godina zatvora za bivšeg italijanskog premijera i milijardera Silvija Berluskonija, pet godina zatvora za bivšu plesačicu u noćnom klubu Karimu El Marug poznatiju kao Rubi kradljivica srca i šest i po godina za njenog verenika Luku Risu, kao i do pet godina zatvora za još 25 optužnica. Ukupno više od 100 godina zatvora.

Silvio Berluskoni i Frančeska Paskale Foto: Profimedia

Silvio Berluskoni suočio se sa optužbom da je Karimi El Marug i ostalim devojkama platio oko 100 miliona evra da bi lažno svedočile u njegovu korist o skandaloznim bunga-bunga žurkama koje je organizovao u svojim palatama. Podmićivao je kešom ili određenim uslugama, pisao je "Jutarnji hr" i dodao da tužioci traže godinu i četiri meseca zatvora za senatorku Mariju Rozariju Rosi, koja je optužena da je direktno prenela novac bivšeg italijanskog premijera Rubi "kradljivici srca", u decembru 2012. i u januaru 2013. godine da bi se bivša plesačica odselila iz Italije i da ne bi svedočila pred sudom. Slučaj "bunga-bunga" žurki traje godinama, jedna od devojaka koja je bila na kontroverznim žurkama Iman Fadil preminula je pre nekoliko godina, pre tragedije rekla je najbližima da je otrovana.

Berluskoni je bio optužen za plaćanje seksualnih usluga maloletnoj Rubi, i zloupotrebu službenog položaja sa ciljem da zataška taj slučaj. Oslobođen je tih optužbi u žalbenom postupku.

Ostaće upamćeno da je Veronika Lario rekla: "Moj muž je bolesnik koji non stop trči za maloletnicama".

Silvio Berluskoni i Veronika Lario Foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Zbog ljubavnice se prvi put oženio u 71. godini

Veza bivšeg francuskog predsednika Fransoe Olanda (71) i glumice Žili Gaje (53) počela je na više nego skandalozan način. Više godina nakon skandala njih dvoje su se venčali.

Magazin "Klozer" prvi je pisao o vezi Olanda i Žili Gaje u januaru 2014. objavivši njihove zajedničke fotografije zbog čega je glumica tužila ovaj list. Sud je presudio u njenu korist pa je iste godine odredio da se lepoj Francuskinji plati 15.000 evra odštetu. Sud u Nanteru je takođe naložio da pomenuti magazin na naslovnoj strani objavi presudu.

Žili Gaje tražila je 50.000 evra za kršenje privatnosti i moralnu odštetu. Pisanje o aferi imalo je globalni odjek, a a tadašnja Olandova partnerka Valeri Trirvajler je zbog razotkrivanja te veze provela nedelju dana u bolnici.

Fransoa Oland Foto: AP

Valeri Trirvajler je nevenčana supruga bivšeg predsednika Francuske, a nakon razlaza sa bivšim partnerom vratila se novinarskoj profesiji. Oland je zbog veze sa Valeri prekinuo vanbračnu zajednicu sa Segolen Roajal, sa kojom ima četvoro dece.

Buran ljubavni život Fransoe Olanda nastavljen je u istom ritmu vezom sa zanosnom Žili Gaje koja je odigrala više od 50 uloga. U vreme kada se uveliko pisalo o vezi glumice i političara, javnost se podsećala i na to da je ova Francuskinja pozirala naga za određene magazine, a kao najupečatljiviji detalj iz njene karijere izdvajale su se eksplicitne scene u kojima je igrala. Baš nas čudi što su mnogi jedva dočekali da to pomenu... Poznati par venčao se 2023. Žili Gaje je prva žena koja je Olanda odvela do oltara.

Lažirao smrt pa pobegao sa ljubavnicom

Džon Stounhaus, britanski političar i ministar u vladi Harolda Vilsona, lažirao je svoju smrt 1974. godine. Sumnja se da je bio agent čehoslovačke vojne obaveštajne službe.

Dok ga je jurilo Ministarstvo trgovine i industrije zbog finansijskih problema, osmislio je filmski preokret.

Džon Stonhaus Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Ostavio je svoju odeću na plaži u Majamiju, da bi izgledalo da se utopio. Dok je policija na Floridi istraživala slučaj, on je bio na putu za Australiju sa svojom sekretaricom Šejlom Bakli. Cilj im je bio da započnu novi život pod lažnim imenima. U to vreme bio je oženjen. Nije mario ni za suprugu ni za njihovo troje dece.

U novinama u Velikoj Britaniji objavljene su čitulje iako telo nije pronađeno. Službenik u banci u Australiji uočio je njegove malverzacije i kontaktirao policiju. Stounhaus je otputovao za Kopenhagen pa se vratio nazad ne znajući da je pod prismotrom.

Nadležni organi prvo su mislili da se radi o drugom muškarcu koji je nestao, zatražili su od političara da skine pantalone da bi se uverili da li ima ožiljak na unutrašnjoj strani desnog boka.

1/5 Vidi galeriju Džon Stounhaus i Šejla Bakli 1982. godine Foto: Goddard Archive 2 / Alamy / Profimedia

Tog traga nije bilo, a zatim je ustanovljen njegov identitet. Deportovali su ih u Englesku, sudilo mu se zbog krađe i prevare, a nakon izlaska iz zatvora razveo se i oženio ljubavnicom.

Bila u vezi sa predsednikom i njegovim bratom

Najpoznatiji ljubavni trougao na političkoj, ali i generalno na javno sceni činili su bivši američki predsednik Džon F. Kenedi, njegova supruga Džeki i ljubavnica Merilin Monro.

Legendarna glumica je pronađena mrtva u svom stanu u Los Anđelesu četvrtog avgusta 1962. Imala je 36 godina. Ubistvo, nesrećan slučaj ili samoubistvo... do danas nema konačnog odgovora.

Nije do kraja razrešena ni priča o njenom odnosu sa Džonom F. Kenedijem jer se stalno pojavljuju novi intrigantni detalji. Ipak, moguće je izdvojiti nekoliko najšokantnijih priča koje se vezuju za njih dvoje, tačnije za ljubavni trougao jer je u vreme navodne romanse sa Merlin Monro, prvi čovek Amerike bio oženjen Džeklin Kenedi (kasnije Onazis).

1/6 Vidi galeriju Merilin Monro Foto: Profimedia

Američki autor Kristofer Andersen objavio je 2013. knjigu " "These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie", čiju su odlomci objavljivani u "Njujork postu", a u kojoj je pisao o čuvenom telefonskom razgovoru između Merilin Monro i Džeki Kenedi.

Prema njegovim rečima, glumica je prvoj dami SAD rekla da je u vezi sa njenim mužem, koji planira da se razvede i da počne novi život. Džeki joj je odgovorila: "Merilin, udaćeš se za Džeka i to je sjajno. I uselićeš se u Belu kuću i preuzeti odgovornosti prve dame, a ja ću se odseliti i ostaviti ti sve probleme".

Prema njegovim rečima, glumica je prvoj dami SAD rekla da je u vezi sa njenim mužem, koji planira da se razvede i da počne novi život. Džeki joj je odgovorila: "Merilin, udaćeš se za Džeka i to je sjajno. I uselićeš se u Belu kuću i preuzeti odgovornosti prve dame, a ja ću se odseliti i ostaviti ti sve probleme".

1/11 Vidi galeriju Džon i Džeki Kenedi Foto: RRAuction / BNPS / Profimedia, Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Prema njegovim rečima, glumica je prvoj dami SAD rekla da je u vezi sa njenim mužem, koji planira da se razvede i da počne novi život. Džeki joj je odgovorila: "Merilin, udaćeš se za Džeka i to je sjajno. I uselićeš se u Belu kuću i preuzeti odgovornosti prve dame, a ja ću se odseliti i ostaviti ti sve probleme".

Merilin je bila ubeđena da će se udati za Kenedija pa je prijateljici Džin Karmen rekla: "Zamisli me kao prvu damu". Sumnja se da je sa američkim predsednikom dobila ćerku.

Podsetimo, Džeki Kenedi umrla je 1994. u Njujorku. Sa Džonom Kenedijem bila je u braku od 1953. do 1963. a njen brak sa Aristotelom Onazisom trajao je od 1968. do 1975. godine.

"Netfliks" je u aprilu 2024. godine objavio dokumentarac "The mystery of Marilyn Monroe: the unheard tapes", rediteljke i producentkinje Eme Kuper.

Dokumentarac detaljno analizira život čuvene Merilin, a deo je naravno posvećen njenom odnosu sa Džonom Kenedijem, ali i sa njegovim bratom Robertom Kenedijem.

O tome je najviše pričala supruga Dina Martina Džin Martin koja tvrdi da je Merilin imala seksualne odnose i sa jednim i sa drugim članom porodice Kenedi i to neizmenično. Na iznenađenje mnogih, rekla je da Džon ispao iz igre jer se glumici u jednom momentu učinilo da je Robert zapravo muškarac njenog života (tu je i teorija da je Džon doprineo vezi Merilin i njegovog brata kako bi se "otarasio" glumice).

1/6 Vidi galeriju Gola Džeki Kenedi na plaži Foto: Settimio Garritano supplied by PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

U jednoj od teorija navodi se da je Merilin ubio Robert Kenedi kako ne bi otkrila detalje o saradnji mafije i porodice Kenedi, prema drugoj ubistvo je naručio Džon Kenedi, jer glumica nije mogla da podnese raskid njihove veze, a kada je otpevala čuvenu rođendansku pesmu, bivši američki predsednik navodno je shvatio da je ona spremna da javno ispriča sve o njihovom odnosu. Kao potencijalni ubica navodi se i njen psihijatar dr Ralf Grinson, koji je navodno tog kobnog dana zatekao živu Merilin, a onda joj dao smrtonosnu dozu lekova.

Brojne afere vezuju se i za ime ruskog predsednika Vladimira Putina, od tajne veze sa čuvenom gimnastičarkom do tajne dece i ogromne liste navodnih ljubavnica.

