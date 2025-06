Džonatan Džos , glumac poznat po ulozi Džona Redkorna u animiranoj seriji King of the Hill, tragično je preminuo 1. juna u San Antoniju u Teksasu, u 59. godini života.

Džos je bio poznat i po ulogama u serijama "Parks and Recreation" kao Ken Hotejt, Rej Donovan, Talsa Kralj (Tulsa King), kao i u filmovima Istinska Hrabrost (True Grit) i Veličanstvena sedmorka (The Magnificent Seven).