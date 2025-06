Ketrin Bah , danas 71-godišnjakinja, proslavila se ulogom zavodljive Dejzi Duk u popularnoj seriji "The Dukes of Hazzard", gde su njene kratke teksas pantalone postale modni i kulturološki fenomen. U vreme najveće slave, njene noge bile su osigurane na milion dolara.

Nakon završetka serije, Bah je nastavila glumačku karijeru u nizu većih i manjih projekata. Među značajnijim ulogama izdvaja se serija African Skies, u kojoj je glumila uz legendarnog Roberta Mičama, a emitovala se početkom devedesetih na The Family Channelu. Srpskoj publici možda je poznata i po ulozi u sapunici "The Young and the Restless".