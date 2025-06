Ničega se nisam plašila, bila sam presrećna. U trenutku kada sam saznala da sam ostala u drugom stanju, posle pete veštačke oplodnje, bila sam presrećna kao da su mi tog trenutka dali bebu

Glumica Ljiljana Jakšiću 52. godini rodila je ćerku Dariju. Ovakva njena odluka bila je čudna mnogima, a ona je gostujući na Kurir televiziji govorila o tome da li se konsultovala sa medicinskim stručnjacima ili joj to nije bilo važno u datom trenutku:

- U tom trenutku meni uopšte nije bilo važno šta kaže medicina, jedino mi je bilo važno da mi ginekolog posle pregleda kaže da li je to moguće, da li on veruje u to. To mi je bilo dovoljno, dalje nisam razmišljala - rekla je gostujući na Kurir televiziji.

Jakšić otkrila i kakve je nedoumice imala u tom trenutku:

- Ničega se nisam plašila, bila sam presrećna. U trenutku kada sam saznala da sam ostala u drugom stanju, posle pete veštačke oplodnje, bila sam presrećna kao da su mi tog trenutka dali bebu. Tako sam se celu trudnoću ponašala, bila sam raspevana, radosna, radila sam posao koji volim, imala sam u sebi dete koje raste, to mi je najlepši period u životu.Radila sam do osmog meseca, tek početkom devetog meseca sam ušla u bolnicu, a rekli su mi da je baš rizična trudnoća. To je bio divan period za mene, nisam imala mučnine, imala sam samo 12 kilograma više - otkrila nam je.

Podsetimo, Ljiljana Jakšić je otkrila da je sa vantelesnom oplodnjompočela u 48. godini.

- Ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi to da nikada neću imati dete jer sam jako želela, jako sam volela. Majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života. Taj odnos sam imala i taj odnos nisam mogla da pomirim. Ja sam sa tim veštačkim oplodnjama počela već u... - ispričala je Ljiljana za medije, pa dodala.

- Već u 48. godini. Bilo je pet pokušaja, ja sam sve vreme radila. Nisam išla na trudničko bolovanje, nisam išla na porodiljsko bolovanje. Prestala sam da radim u osmom mesecu. Morala sam samo u nekom dobu da sašijem kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije.

Kako je otkrila, do samog kraja je krila da je u drugom stanju i bila je uspešna u tome.

- Nikome nije palo na pamet da je glumica trudna, svi su jednostavno mislili, ugojila nam se glumica. Ja sam svoj posao radila i tada fantastično, još bolje nego inače. Bila sam najsrećnija u tom trenutku, radim posao koji najviše volim, ispod srca raste nešto što najviše želim u životu, zaista nestvarno dobar period, Bogu hvala.

Mene je profesor Slobodan Radulović koji je radio veštačku oplodnju zamolio da odem u bolnicu jer ne mogu više da radim jer, to nije visoko, to je najviše rizična trudnoća, a ja kažem: "Ali ništa se ne dešava, mogu i da pevam i da se krećem, sve", "Ali ako počne da se dešava", bile su njegove reči: "Onda je već kasno, Ljiljana".

Oni su mene poslali u Narodni front, ja sam tamo bila odbor za doček i ispraćaj koleginica porodilja. Sređivala sam stvari, one natkasnice kada dođu, posle porođaja im prenosila stvari tamo i gledala bebe koje dolaze na svet. Tako sam provela jedno dve nedelje, čak možda i tri, do porođaja - objasnila je.

Ljiljana je nedavno otkrila da li njena ćerka Darija zna ko je njen otac.

- Zna, ali samo zna. Zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: "Pa i ne mora, nama je dobro i ovako". Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada - rekla je ona tada u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

