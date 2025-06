Francuski izvođač, DJ Snake , inače verni navijač pariškog kluba, izašao je na centar stadiona i tom prilikom premijerno izveo traku „PSG Boyz Freestyle” u saradnji sa reperom Niskom , kojom je odao počast omiljenom klubu, koji je prvi put osvojio titulu prvaka Evrope. U pesmi, DJ Snake slavi duh rodnog Pariza, ključne fudbalske figure i euforiju koja je zavladala među milionima navijača, a njegova lična povezanost sa klubom poznata je i od ranije. Kao strastveni navijač crveno-plavih, 2022. godine je nastupio pred 60.000 fanova na stadionu PSG-a, otvorivši tim povodom povratak koncerata na stadion Park prinčeva. Ovog puta, nakon trijumfalne završnice, DJ Snake je ponosno podigao pobednički trofej na terenu pridruživši se šampionima, a na društvenim mrežama emotivno poručio da je to bila „ najbolja noć u njegovom životu .”

Nakon najvećeg nastupa pred 100.000 ljudi u Parizu pod nazivom „The Final Show” na dve arene, Stade de France i Accor, DJ Snake započeo je novu eru svog stvaralaštva. Objavom novih pesama „Paradise” i „Reloaded”, najavio je dugoočekivani izlazak svog trećeg studijskog albuma „Nomad”. Singl „Paradise” je obrada vanvremenskog hita Phila Collinsa „Another Day in Paradise ”, dok je drugi, „ Reloaded ”, eksplozivnija i tvrđa numera, atipična za umetnikov dosadašnji muzički izraz.

Tokom prethodne decenije, DJ Snake je izgradio status globalne muzičke sile, čiji mnogobrojni hitovi broje čak milijardu strimova – od eksplozivnog uspeha sa „Turn Down for What” i nezaboravnog „Lean On”, do latino-pop megahitova kao što su „Taki Taki” i „Loco Contigo”. Njegovi albumi „Encore” i „Carte Blanche” obeležili su muzičku eru u kojoj je vešto spajao elemente EDM-a, popa, hip hopa i latinregea, definišući granice elektronske muzike. DJ Snake nastupiće na glavnoj bini EXIT festivala u nedelju, 13. jula, kada će publika u Srbiji imati priliku da čuje ovog planetarno popularnog hitmejkera.