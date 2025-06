Majli Sajrus (32) priznala je da ne planira da ima decu jer, kako kaže, nikada nije bila strastvena prema majčinstvu. U iskrenom intervjuu za podcast The Interview u produkciji The New York Timesa, pop zvezda se dotakla teme roditeljstva, ličnog sazrevanja i odnosa sa slavnim roditeljima.

"Nisam strastvena prema majčinstvu – i to je u redu"

– Moj očuh me je pitao zašto nemam svoj brend šminke. Rekla sam mu: „Zato što to nije moja strast.“ On mi je odgovorio: „To je pravi odgovor.“ I to mi je imalo mnogo smisla. Isto je i sa majčinstvom. Jednostavno nikad nisam bila previše strastvena oko toga – iskreno je priznala pevačica.