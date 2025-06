Lara, koja je takođe glumica i cirkuska umetnica, pojašnjava da nema nameru da blokira aukciju, ali ističe da ni ona ni njena deca – direktni naslednici Moire – nisu dali saglasnost za prodaju imovine. „Znate, u cirkuskom svetu se ne pravi testament – imovina ostaje u porodici, u cirkusu.“ Ipak, kako dodaje za Corriere, nikada nije zvanično potvrđeno ko je stvarni vlasnik tih predmeta. „Kad bih htela, mogla bih angažovati advokata da to utvrdi, ali to neću učiniti iz poštovanja prema roditeljima.“

Lara tvrdi da to nije prvi put da Stefano sam odlučuje o predmetima koji su pripadali njihovoj majci – već 2021. godine, kaže, Moirin nakit je navodno prodat bez porodičnog dogovora. „Najviše me boli to što nisam bila uključena. Niko me ništa nije pitao. Ne želim da zarađujem na ovoj priči i ne želim da iko pomisli da se slažem s njom.“