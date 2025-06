Glumac Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić i to slučajnim susretom.

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Kako je objasnila on je podneo veći deo tereta, a našao joj se kad je doživela nasilje na internetu.

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas . Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci.

Predstavila si me kao kuvara

- Trudim se da treniram bar tri puta nedeljno, ali kad snimam to je nemoguće. Tek smo na četvrtini snimanja, pa do dva popodne jedem sve bez šećera, a uveče se to promeni i onda moram da se trenira. Nisam od ljudi koji mogu da jedu šta god i da su vitki, ja moram da treniram, ali sam rekla treneru da hoću da jedem šta god i da budem vitka – rekla je Anica za Blic, a onda se dotakla izjave kada je rekla da Lazar bolje kuva od nje.