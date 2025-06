- Miša i ja smo bili komšije, živeli smo u istoj zgradi, on na petom, a ja na četvrtom spratu. Godinu dana bilo je potrebno da se prvi put sretnemo, a početak naše romanse odigrao se u liftu - ispričala je Jana, i objasnila kako su im se putevi ukrstili.

- Vraćala sam se s puta i u liftu sam srela simpatičnog mladića koji me je nasmejao. Posle prvog susreta počeli smo skoro svakodnevno da se viđamo, a prilikom sledeće vožnje liftom razmenili smo brojeve telefona. Odlučili smo da se naši roditelji upoznaju tek na venčanju, a i moj tata je Mišu upoznao na dan svadbe, kao i ja njegove roditelje. Konstantno smo se dogovarali da se svi međusobno upoznamo, a pošto nisam bila tu, ideju nikako nismo mogli da sprovedemo u delo - izjavila je glumica.

Jana je istakla i koliko je ponosna na to što je mama jednog dečaka.

- Dete je blagoslov. Duboko verujem da svako kad rodi, mora postati bolji čovek, najbolja verzija sebe da bi od tog malog bića napravio još boljeg čoveka. Ništa me u majčinstvu nije iznenadilo jer ništa o tome nisam ni znala. Samo sam samu sebe iznenadila jer nisam znala koliko sam jaka. Ne hvalim se, ne radi se o tome, samo sam spoznala ljubav do kraja. Moj sin je meni sve na svetu, kao i svakoj mami. Ali gledam da zna za granice, šta je "da", a šta "ne", šta sme a šta ne, mene su tako vaspitali, nisu me razmazili i hvala im na tome. Sve ide iz kuće - izjavila je Milićeva.