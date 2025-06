Naime, kontroverzni reper je tokom svoje karijere, koju je započeo 1990. godine, promenio više nadimaka. Godine 1996. izbacio je pesmu "Can’t Nobody Hold Me Down", koja je dostigla vanvremenski uspeh i zauzela prva mesta na muzičkim lestvicamma, a od tada pa do danas promenio je više umetničkih imena pa ga pojedini, sem Paf Dedi, pamte i Pi Didija i Brother Love.