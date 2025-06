Poznato je da slavne ličnosti vole da pokažu luksuz u kome uživaju, a tako je i kada dođe do njihovog velikog dana, odnosno venčanja. Dok su neki uradili to sve u tajnosti sa potpisom i jednom zajedničkom fotografijom, drugi su pak na sva zvona oglasili da će reći sudbonosno da i u to uložili i po par miliona dolara.