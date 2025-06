U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu benda, Morten (65) je naveo da je prošao kroz više rundi operacija mozga i da trenutno uspešno upravlja simptomima bolesti.

Frontmen grupe A-ha, Morten Harket, otkrio je da boluje od Parkinsonove bolesti – progresivnog poremećaja mozga izazvanog odumiranjem nervnih ćelija koje proizvode dopamin.

U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu benda, Morten (65) je naveo da je prošao kroz više rundi operacija mozga i da trenutno uspešno upravlja simptomima bolesti, ali je priznao da se poslednjih godina „borio sa sopstvenim telom“.

U saopštenju stoji: „Ovo nije vrsta vesti koju iko želi da podeli sa svetom, ali evo je: Morten ima Parkinsonovu bolest.“

Dodao je da je dijagnozu dugo čuvao u tajnosti, ali da je sada odlučio da je podeli sa fanovima – i priznao da ne zna da li će ikada više moći da peva ili nastupa.

Rekao je: „Nemam problem da prihvatim dijagnozu. Vremenom sam prihvatio stav mog oca, koji ima 94 godine: 'Koristim ono što funkcioniše.'

„Jedan deo mene je želeo da to podeli. Kao što sam rekao, prihvatanje dijagnoze nije mi bio problem; ono što me je sputavalo jeste potreba za mirom i tišinom da bih mogao da radim.

„Dajem sve od sebe da sprečim potpuno propadanje svog organizma. Teško je uskladiti uzimanje lekova sa njihovim neželjenim efektima. Mnogo toga treba odvagati – imitirati savršen način na koji telo obavlja složene pokrete, nositi se sa društvenim situacijama, pozivima ili svakodnevnim životom.“

U razgovoru sa biografom benda, Janom Omdalom, Harket je rekao da koristi naprednu tehnologiju u lečenju bolesti, uključujući metodu poznatu kao duboka moždana stimulacija (DBS).

Njegov neurolog u Norveškoj je dr Kristina Sundal iz klinike NeuroClinic Norway, koja je prethodno bila saradnik u timu za Parkinsonovu bolest na klinici Mayo u SAD.

Otkrio je da je u junu 2024. prošao kroz neurohiruršku proceduru duboke moždane stimulacije, tokom koje su mu ugrađene elektrode u levu hemisferu mozga. Telo mu je dobro reagovalo, a mnogi fizički simptomi su gotovo nestali. U decembru iste godine podvrgnut je istoj proceduri na desnoj strani mozga, i ona je takođe bila uspešna.

Harket je priznao da se njegov glas promenio zbog bolesti i rekao Janu:

„Problemi sa glasom su jedan od razloga zbog kojih sam nesiguran u svoju kreativnu budućnost.“

Dodao je: „Ne znam da li mogu da pevam. Ne osećam potrebu da pevam – a to je za mene jasan znak. Otvoren sam prema onome što može da funkcioniše, ne očekujem da ću imati potpunu tehničku kontrolu. Pitanje je mogu li da se izražavam kroz glas. U ovom trenutku – to nije moguće. Ali ne znam da li ću to moći u budućnosti.“

Poznati američki glumac Majkl Dž. Foks, danas star 63 godine, dijagnostikovan je sa Parkinsonovom bolešću još sa 29 godina.

Grupa A-ha, koju su 1982. osnovali Harket, Paul Voktar-Savoj i Magne Furuholmen, postigla je svetski uspeh 1985. godine sa debitantskim albumom Hunting High and Low, koji je iznedrio hitove poput Take On Me i The Sun Always Shines on TV.

Pesma Take On Me se nedavno pojavila u drugoj sezoni HBO-ove popularne serije The Last of Us, kada ju je glavni lik Eli, koju tumači Bela Remzi, izvela u akustičnoj verziji.

(Kurir.rs/M.J)