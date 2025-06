- Samo je to bilo među prvim iskustvima s ljudima u ovom novom životu. Kao osoba s uočljivom fizičkom manom, rano naučiš da će od deset ljudi, samo jedan pokazati saosećanje i razumevanje. Za ostalih devet, tvoj problem je čist senzacionalizam. I to je tako. I “pakao je prazan, svi đavoli su ovde” i “pakao to su drugi” i more drugih citata na istu temu od mnogo pametnijih od mene. Davno uočeno. Život me rano i dosta surovo naučio šta je pesnik uočio dok je brojao ljude s krsta. Rekla bih sada hvala svima svojima, poznatim i nepoznatim, ali prepoznatim, osećajnim, dobrim i normalnim, ali znam da njihova podrška nije usluga i zato neću", završila je Beba Balašević objavu.