Među njima "ispovedila" se i Kortni Kardašijan , koja je u emisiji svoje sestre Kloi „Kocktails With Khloé“, ispričala neprijatnost koja joj se dogodila na proslavi Didijevog rođendana 2016. godine.

- Bilo je to na večeri u restoranu Tao. Prvi put sam dobila udarac u lice. Stajala sam u redu za toalet, Didi je iznajmio ceo restoran za svoj rođendan. Jedna devojka mi se ubacila, a ja sam samo rekla: ‘Izvini, ja sam sledeća.’ I onda me je samo udarila pravo u lice - ispričala je Kortni na šta je Didi, koji je takođe bio tu, delovao krajnje iznenađeno i pokušavao da se priseti te večeri kao kroz maglu.

Ovo nije jedini snimak koji je isplivao iz prošlosti Kardašijanki. U epizodi „Keeping Up with the Kardashians“, emitovanoj avgusta 2014. godine, Kloi je pričala o jednom burnom vikendu sa Didijem, ali ovoga puta u Los Anđelesu. Tog dana sa njima bili su i usvojeni sinovi Didija i repera Frenča Montane sa kojim se Kloi zabavljala u datom periodu.