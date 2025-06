Ipak, postoji jedan deo njene prošlosti koji je obeležio njen put, a to je velika porodična tragedija – njen rođeni brat oduzeo je sebi život pre više od deset godina.

- Ta tragedija desila se dok sam bila na akademiji, a da nije bilo mog divnog profesora Vladimira Jevtovića, možda ni ne bih bila na ovom mestu gde jesam i možda ne bih bila glumica. On je bio moj oslonac, podržao me i pomogao da izdržim sve to. Svako od nas ima svoj krst koji nosi - iskreno je podelila.