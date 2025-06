Foto: Christopher Oquendo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Christopher Oquendo/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nikolas Kejdž ne liči na sebe

Ipak, poslednjih godina njegova karijera doživljava renesansu zahvaljujući zapaženim nastupima u nezavisnim filmovima poput ''Mandy'' (2018), ''Color Out of Space'' (2019) i izuzetno hvaljenog ''Pig'' (2021), u kojem pokazuje emotivnu i suptilnu stranu glume. Godine 2022. glumio je verziju samoga sebe u duhovitoj akcionoj komediji ''The Unbearable Weight of Massive Talent'', što je dodatno učvrstilo njegov kultni status.