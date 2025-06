Debitantski album su objavili 1978. godine za A&M Records, a Vejn je na ranim pesmama poput Stand Up i Keep It Comin’ doprineo kao pevač i klavijaturista. Luis je bio glavni vokal na najvećem hitu benda, Always, koji je zauzeo prvo mesto na Billboard Hot 100 i R&B listama 1987. godine, ostao u Top 40 više nedelja, dostigao platinasti tiraž i postigao međunarodni uspeh.