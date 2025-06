U intervjuu je rekao da ima velike planove za projekat Ladies i da će ga razvijati i u budućnosti, uključujući i druge drage koleginice. Nažalost, to nije dočekao.

Ono što je ovaj projekat činilo posebno važnim za njega jeste i to što je tada prvi put u svojoj bogatoj karijeri sarađivao sa Josipom Lisac. To je za njega imalo posebno značenje, jer je Josipa Lisac karijeru započela pesmom Što me čini sretnom, koju je za nju napisao njegov otac, pokojni Arsen Dedić.