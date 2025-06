Tokom dodele prestižnih Tony nagrada 2025, glumac Kijanu Rivs (60) doživeo je pravu scensku zasedu – i to od svog kolege i prijatelja, broadwayske zvezde Džonatana Grofa.

Dok je sedište Radio City Music Halla u Njujorku odzvanjalo notama energične pesme „Mack The Knife“, iz mjuzikla Just In Time posvećenog Bobiju Darinu, Rivs nije imao pojma da će postati deo samog performansa.