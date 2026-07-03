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Poznata manekenka Rouzi Hantington Vajtli uživa u ljubavi sa 20 godina starijimDžejsonom Stejtamom, njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu.

Uprkos tome, mnogi se pitaju kako li je njemu kada Rouzi objavljuje provokativne fotografije baš kao što je nedavno uradila, pa o njoj maštaju muškarci širom sveta. Jedna od njenih poslednjih objava bila je u malom bikiniju i napravila pravi haos na društvenim mrežama, a onda je došla još bolja fotka.

1/6 Vidi galeriju Rouzi Hantington Vajtli Foto: Printscreen/Instagram/eosiehw

Popularni Viktorijin anđeo je opet na meti pozitivnih komentara zbog zanosne figure, a ovog puta je samo obukla ležernu haljinu sa visokim okovratnikom ispod koje nije nosila brushalter. Na jednoj od fotografija se nalazi i Džejson, a pozirali su i zajedno i čini se da su zaljubljeni istim intenzitetom kao prvog dana. Lepa Rouzi je svoje seksi modno izdanje upotpunila salonkama sa zmijskim printom.

1/4 Vidi galeriju Rouzi Hantington Vajtli Foto: Printscreen/Instagram/eosiehw

I baš kako je nepisano pravilo kada je ona u pitanju, komentari su počeli da "pljušte", manekenka je uživala u svoj pažnji koju je privukla, a mi smo dobili još jednu inspiraciju kada su letnje haljine u pitanju.

(Kurir.rs/Superžena)

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