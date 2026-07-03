Slušaj vest

Poznata manekenka Rouzi Hantington Vajtli uživa u ljubavi sa 20 godina starijimDžejsonom Stejtamom, njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu.

Uprkos tome, mnogi se pitaju kako li je njemu kada Rouzi objavljuje provokativne fotografije baš kao što je nedavno uradila, pa o njoj maštaju muškarci širom sveta. Jedna od njenih poslednjih objava bila je u malom bikiniju i napravila pravi haos na društvenim mrežama, a onda je došla još bolja fotka.

Rouzi Hantington Vajtli  Foto: Printscreen/Instagram/eosiehw

Popularni Viktorijin anđeo je opet na meti pozitivnih komentara zbog zanosne figure, a ovog puta je samo obukla ležernu haljinu sa visokim okovratnikom ispod koje nije nosila brushalter. Na jednoj od fotografija se nalazi i Džejson, a pozirali su i zajedno i čini se da su zaljubljeni istim intenzitetom kao prvog dana. Lepa Rouzi je svoje seksi modno izdanje upotpunila salonkama sa zmijskim printom.

Rouzi Hantington Vajtli  Foto: Printscreen/Instagram/eosiehw

I baš kako je nepisano pravilo kada je ona u pitanju, komentari su počeli da "pljušte", manekenka je uživala u svoj pažnji koju je privukla, a mi smo dobili još jednu inspiraciju kada su letnje haljine u pitanju.

(Kurir.rs/Superžena)

Ne propustitePop kulturaBez pantalona prošetala crvenim tepihom: Slavna manekenka pokazala čime barata, u crnom trikou pokupila svu pažnju
Rouzi Hantington Vajtli.jpg
Pop kulturaPEVAČICE, MANEKENKE, GLUMICE KOJE SU SE SLIKALE GOLE U 2024! Rouzi jedva peškirićem prekrila intimu, Emili u kadi! Ne zna se koja je bolja, procenite sami FOTO
madona.jpg
Pop kulturaIsklesani trbušnjaci sevaju na sve strane: Slavni glumac na pragu 60. izgleda bolje nego ikad, nove fotografije zapalile internet
profimedia0775475833.jpg
Pop kulturaDA LI JE OVO NAJBLUDNIJE IZDANJE SLAVNE LEPOTICE? Golo telo prekrila kosom, od odeće imala samo maramu na glavi, PA USIJALA MREŽE
rouzi-hantintgton-vajtli-profimedia0853277880.jpg

 VIDEO: Svetski supermodel sluša Bajagu: 

00:07
SVETSKI SUPERMODEL SLUŠA BAJAGU: Pokazala kako uživa u Crnoj Gori pa oduševila Srbe izborom pesme Izvor: Instagram/alessandraambrosio