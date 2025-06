Na dodeli Tonija pojavila se u elegantnom kompletu boje slonovače, sa usklađenim čizmama i srebrnom tašnicom, a ujedno je bila i nominovana u kategoriji za najbolju glumicu u dramskoj predstavi "The Roommate".

Iako je nagradu na kraju odnela Sara Snuk za svoju ulogu u "The Picture of Dorian Gray", glumica nije bila razočarana, a njen sin Ronan pokazao je da je uvek najveći obožavalac svoje mame.

Inače, on je i glavni "krivac" što se zvezda "Rozmarine bebe" vratila u svet glume nakon gotovo decenije povučenosti iz javnog života.

"Mnogi glumci su mi prišli i rekli: ‘To je jedna od najboljih glumačkih interpretacija koje smo videli,’" podelio je Ronan na Instagramu. "Drago mi je da mogu da kažem da sam je, doduše blago, pogurao da prihvati ulogu uz reči: ‘Pročitaću scenario i ako je dobar, vredi da ga uradiš.’ Danas je u fazi kada, ako je projekat pravi i uloga duboka i ispunjavajuća, pristaje. To je dar za sve nas."

"Iskreno, nisam ni pomišljala da bi se to moglo desiti", izjavila je za Deadline početkom juna. "Počela sam da plačem, znate? Bila sam potpuno preplavljena emocijama zbog same nominacije, i odmah sam pomislila na to kolika sam srećnica. Bilo je gotovo nestvarno", dodala je.