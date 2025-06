U jeku spekulacija da Bruklinom, sada 26-godišnjaku, "upravlja" Nikola, izvor blizak porodici Pelc stao je u njenu odbranu za Page Six:

- Viktorija je rekla: ‘Ne želim da objavljujete nikakve slike, hoću da nosiš moju haljinu i da mi objavimo veridbu u Londonu’ - prenosi Page Six.

Insajder iz porodice Bekam to je negirao, rekavši da su par jednostavno pozvali na svečani ručak, gde je Nikola nosila žutu svilenu haljinu sa volanima iz Viktorijine kolekcije proleće/leto 2020.

Viktorija je kasnije ponudila da dizajnira Nikoli venčanicu, ali je mlada ipak prošetala do oltara u Valentino Haute Couture haljini, 9. aprila 2022, u porodičnoj vili. Ovo je dodatno pojačalo spekulacije o sukobu sa Viktorijom.

- Ljudi stalno napadaju Nikolu, govoreći da nije htela da nosi Viktorijinu haljinu, da je samo razmažena bogatašica - rekao je izvor za Page Six. - Pelcovi su se zaista trudili da stvari funkcionišu.

- To je potpuno standardna praksa i služi zaštiti porodice. Bruklin je odlučio da ne potpiše, ali to ništa ne menja – niko mu nikada ne bi ograničavao prava. Nažalost, do tog trenutka, Bruklin je otpustio sve svoje savetnike i slušao samo pravnike porodice Pelc, koji ili nisu razumeli ugovor, ili su namerno sabotirali celu stvar.