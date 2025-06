Teška borba sa zavisnošću: Matijina prva rehabilitacija

„Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije“, rekao je tada.