Matija je sin čuvenih hrvatskih muzičara Arsena Dedića i Gabi Novak, a o svojim slavnim roditeljima govorio je u intervjuu za Globus pre nekoliko godina.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih džez pijanista i kompozitor Matija Dedić preminuo je u nedelju u 53. godini. Matija je sin čuvenih hrvatskih muzičara Arsena Dedića i Gabi Novak, a o svojim slavnim roditeljima govorio je u intervjuu za Globus pre nekoliko godina.

- Od Gabi sam pokupio ljubav prema džezu i kolektivu, dok je stari bio više solo igrač. Nakon što sam ga pratio deset godina, rekao je da mu uskoro ni ja neću biti potreban i bio je u pravu - jer bi on na nekim bisevima ostao sam za klavirom. Ja bih ga gledao i znao je da se zapita zašto sam uopše tu. To bi bilo dovoljno. On je lepo aranžerski svirao. Bio je dovoljan na stejdžu. Šta sam naučio od njega? Komponovao je, svirao je, pisao Glembajeve.

Puno zvukova i harmi sam pokupio preko njega i slušao sam šta on sluša. Voleo je italijanske kantautore sa kojima je drugaovao. Upijao sam pijaniste koji su te umetnike pratili i na takav način sam kasnije nastojao da pratim oca. On je bio čovek stroge forme, nije bio veliki zaljubljenik u improvizaciju, makar je definitivno stajao iza mojih muzičkih izbora i ljubavi, da ih ne nabrajam. Kad ljudi pitaju kako to da je stari tako kasno zvao da ga pratiš za klavirom, odgovor je jednostavan. Ja sam tada imao 32 godine, on je osluškivao kada ću ja konačno malo da ohanem.

Zvao me je par puta pa sam ja malo egotripaški bio okrenut sebi i napravio kardinalnu grešku - ti si na kraju ipak samo pratilac pevača. Bio sam tada još pod utiskom svega što sam slušao. Trideset i druga je dobar podatak. Činjenica je da sam ga mogao i ranije da ga pratim, ali on je čekao da smanjim dojam. Hteo je da zadovoljim ono što njegova muzika treba, a to je osnovna harmonija i velika doza minimalizma - rekao je Matija Dedić, 2020. godine.

