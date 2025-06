„Jednostavno sam želela da budem otvorena i da to podelim . Prvo, jer sebično – ne pričam o tome dovoljno. Ne obrađujem to jer radim previše. Takođe, znam koliko mi je u prošlosti pomoglo kada sam delila stvari – ljudi su mi uzvraćali ljubav, podršku, kao i svoje priče. Ja sam kao otvorena knjiga“, istakla je ona i zaključila:

„Srce mi se slama kad pomislim koliko ljudi prolazi kroz slične ili još teže stvari – to je ono što me najviše boli. Tajming svega je bio lud, ali i prelep – dao mi je neverovatnu perspektivu u ovom trenutku. Ali, iskreno, moram to da obradim, da pričam o tome… I treba mi zagrljaj. Voleli ste me u svim mojim dobrim i teškim trenucima. Ne želim da sada bude drugačije.“