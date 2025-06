preokret Džastin Baldoni ostao bez odštete: Sud odbacio njegovu tužbu protiv Blejk Lajvli, 400 milionda $ otišlo u etar

Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Blejk Lajvli posle sudske pobede nad Džastinom Baldonijem: otkrila detalje uznemiravanja na snimanju filma It Ends With Us i poručila da će nastaviti da se bori za pravo svake žene da zaštiti svoju priču.