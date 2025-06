Uspeli su da unovče svoj talenat, i to im je dovoljno. Ipak, ima i onih kojima je u mladosti gluma bila na drugom mestu, te su završili teške fakultete , a tek kasnije shvatili da je gluma njihova prava ljubav i ono čime žele u životu da se bave.

Natali Portman pristiže na 'The Late Show With Stephen Colbert’ u Njujorku 21.5.2025:

1/5 Vidi galeriju