Prijateljstvo koje nije zaboravljeno: Balašević i Dedići

Početkom 1980-ih godina, mladi Balašević je služio vojsku upravo u Zagrebu, gde je nastao i njegov poznati stih „u vojsci sam stekao druga do groba“. Bio je u pešadiji, a u tadašnju kasarnu "Maršal Tito" došla mu je u posetu i Olivera — tada je nastala i jedna nikad viđena fotografija ovog para.

Gabi Novak: „Ne mogu reći koliko me je Đoletov odlazak pogodio“

— Bio je u Zagrebu nekoliko meseci. Svake druge nedelje bio bi kod nas na ručku. To su bila prelepa druženja — on i Arsen bi sedeli, svirali, pevali, razgovarali o muzici. Ja sam mu, kao žena i prijateljica, pokušavala pomoći u svemu što mu je bilo potrebno. Voleo je Zagreb, voleo je Arsena, voleo je da dolazi kod nas. Ne mogu opisati koliko me je njegov odlazak pogodio — napisala je Gabi.