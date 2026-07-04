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Vanbračna ćerka princa Alberta od Monaka, 33-godišnja Džesmin Grejs Grimaldi pokušava da vodi uobičajen život kao svoji vršnjaci, ali svaki njen potez se u stopu prati. Unuka legendarne Grejs Keli, po kojoj je i dobila srednje ime neretko dolazi na Jadran gde uživa sa prijateljima, a veoma je aktivna na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Džezmin Grejs Grimaldi Foto: Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ko je Džesmin Grejs Grimaldi?

Princ Albert od Monaka vodio je prilično buran momački život pre nego što se u 53. godini oženio južnoafričkom plivačicom Šarlin Vitstok. Uprkos plemićkoj tituli, bio je poznat kao veliki plejboj i zaslužan za čak 40 ljubavnica, a početkom 90-ih imao je aferu sa konobaricom Tamarom Rotolo. Bila je to romansa za odmor koja je počela na Azurnoj obali, ali je prerasla u mnogo više od toga.

Tamara je zatrudnela i rodila ćerku Džesmin Grejs u ​​martu 1992. godine.

Albert nije žurio da prizna svoju ćerku, ali njena majka je 1992. godine podnela tužbu za utvrđivanje očinstva. Počeli su dugi pravni postupci, slučaj je odložen, a sud u Kaliforniji je rekao da uopšte nema nadležnost.

Prošlo je mnogo godina pre nego što je Albert priznao da je, na osnovu rezultata DNK testa, Jazmin bila njegova ćerka. Sve ove godine majka je sama odgajala ćerku i živela u Sjedinjenim Državama. I tek sa 14 godina devojka je upoznala svog oca, koji više nije mogao da negira njihove porodične veze.

Princ Albert i Džezmin Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džesmin nije pretendent na tron

Ustav Monaka ne dozvoljava vanbračnoj deci da pretenduju na presto, tako da Džesmin Grimaldi nije naslednik i nikada neće postati princeza Monaka. Ali to ne znači da otac ne podržava svoju ćerku finansijski. Inače, Albert ima i vanbračnog sina Aleksandra, kojeg je rodila stjuardesa Nikol Kosta, a takođe nije pretendent na tron.

Samo dvoje Albertove zakonite dece, rođene u braku sa princezom Šarlin - to su princ Žak i princeza Gabrijel - naslednici su u prvom redu. Tačnije, naslednik je Žak, jer se tron u Monaku prenosi po muškoj liniji.

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