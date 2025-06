Kontroverzni reper i modni mogul Kanje Vest možda se sprema za još jednu promenu identiteta . Prema pisanju lista The U.S. Sun, muzičar je 9 . juna 2025. godine u Kaliforniji podneo nove poslovne dokumente pod imenom „Je Je“ (Ye Ye).

Navedeni naziv je, kako se navodi, sada povezan sa više njegovih kompanija, uključujući Yeezy Apparel, Yeezy Record Label LLC i Getting Out Our Dreams Inc. Dokumenta je podneo Husein Lalani, finansijski direktor koji nadgleda Kanjeove poslovne poduhvate.