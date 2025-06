"To je značilo da sam ja kriva. On već ima dvoje zdrave i prave dece, a ja sam mu rodila bolesno dete. Ipak, nisam znala šta sam to radila pogrešno. Nisam pila, nisam pušila tokom trudnoće, nisam se mnogo nervirala. Šta sam učinila pogrešno da naštetim sopstvenom detetu?", ispričala je svojevremeno Leticija.