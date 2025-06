Dramska umetnica nema problem da snimi i zahtevnije scene, sve dok spadaju u umetnost, čime je stekla veliku popularnost kod publike.

Glumica Ivana Dudić otvoreno je govorila o snimanju eksplicitnih scena. Govoreći kako se pripremaju za kadar, razbila je brojne predrasude, a osvrnula se i na možda najzahtevniju scenu - onu u seriji "Crveni mesec".

- Imali smo takav lav-hejt odnos privatno, gde se 5 minuta volimo, pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - rekla je ranije Ivana Dudić gostujući u Realnoj priči na Kurir televiziji i dodala:

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - iskreno je ispričala glumica.

Drugačije je u stvarnom životu

Osim toga, Ivana Dudić iznenadila je mnoge i priznanjem da joj je znantno teže da se skine pred muškarcem kada postoje emocije između njih, ali i da bi teže pustila suzu nego što bi se skinula pred kamerom.

- Skoro sam to rekla u nekom intervjuu i stvarno je to tako. Mnogo je teže da se ogoliš emotivno, nego ovako. Bar meni kao glumici je tako. Kada treba da dam neku emociju, treba da se pročačkam i istražim nešto po sebi i mnogo sam više u strahu od toga od same golotinje. Da li će mi se videti celulit ili će mi biti zadnjica ovakva? Mnogo mi je teže da opravdam svaku suzu koju pustim pred kamerom nego da se skinem, odradim je kao svaku - rekla je Ivana za Kurir.

Kičić je stidljiv

Još jednu eksplicitnu scenu imala je tokom snimanja serije "Senke nad Balkanom" sa kolegom Gordanom Kičićem.

- Mogu da otkrijem da je Kičić dosta stidljiv i povučen. Kada smo snimali te eksplicitne scene oboje smo se pitali kao ćemo i šta ćemo, ali bilo nam je lepo. Režiser Dragan Bjelogrlić nas je vodio kroz sve to i to je za mene je bilo čarobno iskustvo snimiti jednu tako veliku i lepu seriju. Trudim se da takvim scenama pristupim veoma profesionalno bez mnogo filozofije. Pre toga sam se za potrebe uloge Sofije Bauman u "Crvenom mesecu" dibidus obnažila. Kada su takve scene opravdane i ako to nije samo skidanje i obnaživanje glumice radi neke intrigantnosti ja sam za to - proznaje glumica.

