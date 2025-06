Paris Hilton je 2023. godine svetu predstavila jednu potpuno novu sliku o sebi – kroz memoare "Paris: The Memoir". Etiketa "strogo poverljivo" nije bila slučajna. U knjizi se vratila u najmračnije kutke svoje prošlosti, otkrivajući priče koje su do tada bile poznate samo njoj – od luksuznog detinjstva do trauma koje je pretrpela iza zatvorenih vrata internata.