Od zatvora do braka Alison Mek je počela da služi trogodišnju kaznu u septembru 2021. godine, u saveznom zatvoru niskog obezbeđenja FCI Dablin u Kaliforniji. Prema zatvorskoj evidenciji, puštena je 3. jula 2023. godine.

Put do kulta: od "Smallvillea" do Olbanija

Alison je počela da se bavi glumom i manekenstvom sa samo četiri godine, a prvu značajnu TV ulogu dobila je sa 15. U Smallvilleu je igrala Kloi Saliven od 2001. do 2011. godine, osvojivši dve Teen Choice nagrade.