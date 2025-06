„Skot Vulf je jedan od najboljih očeva koje sam ikada upoznala i jedan od najboljih partnera s kojim je žena mogla imati privilegiju da deli život,“ dodala je Keli, zvezda emisije The Real World: New Orleans. „On je ljubazan, pažljiv, duhovit i ima divan duh. Oboje se radujemo izuzetnom životu koji će biti usredsređen na našu izuzetnu decu. Moj prioritet je oduvek bilo njihovo blagostanje – i moje lično isceljenje. To se nikada neće promeniti.“