Brak sa Markom Jarićem: Ljubav koja je spajala kontinente

Šta se zaista desilo između njih?

Ubrzo su počele glasine da je uzrok razvoda prevara , a par se sve češće nalazio na naslovnim stranama tabloida, i u Americi i u Srbiji. Pričalo se da su problemi nastali jer su oboje prolazili kroz različite faze u karijeri i životu – Jarić je završio košarkašku karijeru, dok je Adrijana sve češće putovala. To je dovelo do zahlađenja odnosa.

„Znaš šta, već sam oguglao. Godinama se provlače naslovi, ne dotiče me to previše. Ali kada je familija u pitanju, to je specifično. Mi smo odlučili da se raziđemo. Već dugo smo o tome razgovarali. Došli smo u fazu braka gde se karakteri sudaraju, više nismo funkcionisali kako treba. Stvarala se negativna energija, što nije bilo dobro za naše ćerkice“, rekao je tada Jarić.