Glumicu Ivanu Jovanović publika pamti po glavnoj ulozi u seriji "Greh njene majke", nakon čega su mogli da je viđaju na daskama koje život znače, sve dok konačno nije napustila Srbiju.

Iako je svima ostala u sećaju kao Neda, glumica je izgradila karijeru u inostranstvu, zasnovala porodicu, a svojevremeno je govorila o porođaju koji je za nju bio, takoreći, traumatično iskustvo.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije - ispričala je Ivana.

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - rekla je tada glumica, koja se u međuvremenu razvela i odselila u Ameriku, gde je nakon života u Los Anđelesu odlučila da se preseli u Ajdaho.

- Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše - istakla je ona svojevremeno za "Gloriju".

- Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge - otkrila je Ivana svojevremeno i pride dodala da nije išla na kastinge, ni u Srbiji ni u Americi, jer joj gluma više nije bila prioritet.

- Nisam ni probala da glumim, nisam otišla ni na jednu audiciju. Nekoliko interesantnih uloga sam morala da propustim jer nisam bila u mogućnosti da dođem u Beograd, pošto pet godina nisam smela da izađem iz Amerike jer sam čekala američko državljanstvo. Ali, ne žalim! Moj sin Viktor i ja delimo život sa našim omiljenim Amerikancem, koji se zove Rajan Kunc.

Ivana se svojevremeno oglasila iz gradića u američkoj državi Ajdaho, pa obavestila svoje fanove kako joj je.

- Ćao! Nismo se videli osam godina. Izvinjavam se ako sam razvila akcenat, al’ to se dešava sa nama koji smo se odselili iz Beograda. Živim u prelepom Ajdahu trenutno. Ja, u stvari, mogu da kažem da živim u celoj Americi! Stalno putujem! Živela sam sedam godina u Los Anđelesu, sada sam se preselila u Ajdaho, u prelepu, fenomenalnu, planinsku atmosferu! Živim kao u 18. veku! - rekla je Ivana tada.

Ivana Jovanović kao Neda Foto: Printscreen YouTube

Glumica se prošle godine vratila u Beograd iz Amerike. Nedavno je bila u centru pažnje javnosti nakon što je u jednom intervjuu istakla da je zaboravila srpski jezik. Njen partner Rajan je oduševljen Srbijom, a na društvenim mrežama deli zanimljive stvari iz svoje svakodnevnice.

"Preselio sam se iz Amerike u Beograd sa suprugom nedavno. Prelepo je" objavio je Rajan na društvenoj mreži X.

Ivana je u više navrata pričala o životu u Americi, gde su suprug i ona živeli povučenim životom, gotovo poput onih iz 18. veka, na brdu, daleko od gradske vreve.

Po povratku u Srbiju dala je intervju, a dok je objašnjavala kako je izgledao njen život u Americi nije mogla da se seti reči na srpskom.

- Kažu mi da sam dobila taj katastrofa američki akcenat. Ali, mislim da će to da se vrati, jer ako bih ostala ovde mesec dana onda bi se to vratilo. Počela sam da radim u restoranima, i jako mi se sviđa što u Americi ne moraš da završiš neki fakultet, treniraju te za sve. Ako imaš tu sposobnost i dobar si u komunikaciji u 'sales' (prodaju)... Kako se kaže 'sales', prodaje? Sve se nauči veoma brzo. Tako da sam od menaždera postala 'somalijer', pa sam prodavala vina, pa te to odvede na neke druge 'evente', pa smo radili privatne evente za Sofiju Loren, za Ilona Maska. Bilo je baš zanimljivo. To je bilo dok sam živela u Los Anđelesu - rekla je Ivana i razbesnela korisnike društvenih mreža.

