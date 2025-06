Film "The Never Ending Story" bio je iznenađujući hit 1984. godine i s vremenom je postao pravi kultni klasik . Čak i pored toga štoje milionski auditorijum očarala u ulozi dečije carice, tada 10-godišnja glumica Tami Stronah vrlo brzo nakon toga nestala je s filmske scene.

" Bilo je to prilično jednostavno za odlučiti, iskreno ", rekla je i dodala: "Posvetila sam se plesu i nastavila da glumim u pozorištu, tako da se nisam osećala odrezano od svoje kreativnosti. Samo sam odlučila - ako želim da snimam filmove, biće to kada odrastem"

Nakon decenija bega od kamere, Tami se 2024. vratila glumi na ekranu. Glumila je u Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps, filmu koji je producirao njen suprug Greg Steinbruner.