- Instagram je paralelni život svih nas , najčešće upeglan, bez mane, nasmejan, obojen. A to su samo fragmenti naših života, slike ili kratki snimci. I dok jedni lajkuju i dive se tom paralelnom životu, ovi sto im se dive isto tuguju, plaču, brinu razne brige, gledaju sebe u ogledalu sa hiljadu mana, nesigurni su... Kažite ovo deci, ponavljajte im. Da su to samo savršeni fragmenti tuđih života koji možda dok plaču ili ih nešto muči kače svoje slike najsrećnijeg trenutka prošlog dana ili meseca. Oni to ne znaju oni misle da su svi drugi srećniji od njih... Ili im nemojte ni otkrivati paralelni svet dok ne moraju sami da ga otkriju - kazala je Tamara, pa dodala:

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je glumica svojevremeno za "Novu".