Pozirao je sa svojom decom Ketrin (35), Kristinom (33), Patrikom (31) i Kristoferom (27), kao i s Ketrininim suprugom Krisom Pratom (45) na crvenom tepihu. Svi su imali osmehe od uva do uva.

Godine 2023. izvor je rekao za Page Six da su Arnold i Džozef "vrlo bliski", ali su tvrdili da "druga deca ne vole Džoa". Džozef nije bio ni pozvan na venčanje Ketrin i Krisa.

Izvori dodaju da je glumac uvek tretirao Džozefa kao svu svoju ostalu decu. Navodno mu je platio školovanje i kupio kuću njegovoj majci, a očigledno je koliko on podseća na Arnolda u mladosti. On je takođe i veliki zaljubljenik u vežbanje i bodibilding, baš kao i njegov slavni otac. Danas se često može videti kako trenira i vežba s Džozefom.

"To je dobro pitanje. Zato što sam želeo sam da uspem u životu, sam da izgradim karijeru, svojom odlučnošću i radnom etikom. Želeo sam sam da budem zaslužan za to. Moja porodica je velika i pruža mi podšku, ali ne toliko javno. Drago mi je zbog toga, jer smatram da je samostalnost važna, tako se postaje muškarac, kada sam uspeš. To sam radio, i za sada mi uspeva", rekao je Baena.