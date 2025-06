Too much

Trejler je šokirao mnoge gledaoce scenom u kojoj lik Feliksa, koga glumi Vil Šarpe, pljuje u usta svojoj partnerki Džesiki dok zajedno leže u krevetu

Nova romantična serija Too Much još nije ni stigla na Netflix, a već je izazvala lavinu reakcija — i to zbog jedne neočekivano eksplicitne scene iz najavnog trejlera, koji je nedavno objavljen na YouTube-u. Trejler je šokirao mnoge gledaoce scenom u kojoj lik Feliksa, koga glumi Vil Šarpe, pljuje u usta svojoj partnerki Džesiki dok zajedno leže u krevetu. Mnogi su priznali da ih je scena potpuno izbacila iz takta.

„Scena pljuvanja me je doslovno povredila“, „To me je zateklo... Morao sam da pauziram video i pročitam komentare da vidim da li sam jedini“, „To je bilo previše. Doslovno — Too Much“, „Šta je ovo?“, „Scena nije trebalo da bude u trejleru“, „Užas“, „Zašto pljuvanje?“, „Ovo mi se urezalo u mozak“, nizali su se komentari na YouTube-u.

Sporna scena

Iako je ta scena izazvala najviše pažnje, neki gledaoci su je opravdavali, podsećajući na ranije radove rediteljke Lene Danam: „Ako vas ovo šokira, očigledno nikad niste gledali njene serije.“ Jedan korisnik je komentarisao: „Kao gej muškarac, ova scena je totalno bezveze. Ne razumem zašto se ljudi čude.“

O čemu se radi u seriji?

Serija Too Much prati 30-godišnju Džesiku, radoholičarku iz Njujorka, koja se seli u London nakon bolnog prekida veze, tražeći novi početak. Tamo upoznaje Feliksa, muzičara sa kojim započinje neočekivanu i vrlo haotičnu romansu.

Pored glavnih glumaca, u seriji se pojavljuju i Stiven Fraj, Endru Skot, Ričard E. Grant, Kit Harington, Rita Ora, Džesika Alba, Rhea Perlman, Dženifer Saunders, Emili Ratajkovski, Adwoa Aboah i sama rediteljka Lena Danam.

Seriju su producirali tvorci klasika poput Love Actually i Notting Hill, a pored Lene Danam, na projektu radi i njen suprug Luis Felber, britansko-peruanski muzičar sa kojim se udala 2021. Too Much je njihov zajednički kreativni projekat koji, iako ima ozbiljne momente, kako Lena kaže, „nudi pola sata begstva iz stvarnosti u svet koji je stvaran, ali nežniji od onog u kojem živimo.“

Too Much na Netflix stiže 10. jula.

(Kurir.rs/Index.hr)

