Njena objava privukla je hiljade fanova koji su lajkovali i komentirasali, uključujući i koleginicu iz žirija emisije "America’s Got Talent", manekenku Hajdi Klum.

- Želim neke osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga ko me voli. I nekoga ko je visok, zgodan - rekla je tada. Dodala je i da joj je važna ravnoteža u finansijama: - Želim nekoga ko ima isto novca kao ja ili više, jer ako nema, to je noćna mora. Na kraju ti to zamere. Želim nekoga ko je zabavan. Treba mi zabava u životu.