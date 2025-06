Pre više od decenije, Mikaela Mekolum postala je poznata kao "kraljica juga", kada je zajedno s Melisom Rejd činila ozloglašeni duo "Peru Two" . Verujući da se švercom droge može lako i brzo doći do novca, sa samo 20 godina uhvaćena je na aerodromu u Limi.

- U to vreme mi je 6.000 dolara delovalo kao ogroman novac. Danas znam da nije. Mislila sam da je to brz i jednostavan način da zaradim, a sve oko mene mi je delovalo kao da je to potpuno normalno. U Južnoj Americi droga je bila deo svakodnevice, dok je u Velikoj Britaniji to i dalje velika tabu tema - izjavila je tada iskreno.