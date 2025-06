Suočavanje sa Lusijanovom dijagnozom bilo je izazovno za slavnu glumicu, posebno s obzirom na to da je njen tadašnji suprug Huan Koljado već imao, kako je ona tada tvrdila, dvoje zdrave dece. Letisija je otvoreno govorila o svojim osećanjima:

„To je značilo da je moja krivica. On već ima dvoje zdrave dece, a ja sam rodila bolesno dete. Ipak, nisam znala šta sam pogrešno uradila. Nisam pila, nisam pušila tokom trudnoće, nisam se jako nervirala. Šta sam pogrešno uradila da naškodim sopstvenom detetu?”

„Nikada se nisam pitala 'zašto ja'. Blagoslovena sam što imam ovakvo dete. Želela sam da se ostvarim kao majka i kada se ukazala prilika, dobila sam sina sa Daunovim sindromom. On je najvredniji dragulj koji imam u životu.”

Osim izazova majčinstva, glumica je otkrila i mračnu stranu slave. U šokantnom priznanju 2013. godine, ispričala je svoju borbu s zavisnošću od droga na vrhuncu karijere. ''Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost i ludost su me zamalo koštali života. Šmrkala sam i kokain, a u to su me uvukli dugogodišnji prijatelji,'' ispričala je.