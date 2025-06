"Većina sajentologa jesu žrtve, to znam jer sam bila deo tog uverenja. Ali gde je Tom, to je neka sasvim drugačija priča. On je vrlo svestan svih zloupotreba koje se događaju u Sajentologiji. On je deo toga. Sajentolozima je rečeno da Kruz samostalno spašava svet, pa se unutar crkve smatra božanstvom. On je odmah do Dejvida Miskevidža - spasilac slobodnog sveta. Kruz nije u istoj kategoriji kao ostali članovi crkve, i čak ga zovu 'gospodin Kruz'", navela je Remini.