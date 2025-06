Pored uspeha na plesnoj sceni, Rid je izgradio zapaženu karijeru kao tekstopisac, napisavši hit Tine Tarner i z 1999. godine „When the Heartache Is Over“ („Kad bol prođe“), kao i pesme za Roda Stjuarta, te koautorstvo na britanskom broju 1 grupe Westlife, pesmi „Unbreakable“ („Nesalomivi“). Bivši učenik škole Crookston Castle takođe je učestvovao u stvaranju pesme „A Moment Like This“ („Ovako nešto“), koju su izvodile i Keli Klarkson i Leona Luis.

Džon je sarađivao i sa Sajmonom Kauelom i Ianom Levinom na pesmama poput „Whenever You Need Someone“ („Kad god ti neko zatreba“) u izvođenju grupe Bad Boys Inc, a pisao je i pesme za Eternal, Gemini, kao i prazničnu pesmu Kler Ričards „My Heart Is Heading Home (This Christmas)“ („Moje srce se vraća kući ovog Božića“).