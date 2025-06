Kejtlin je u nedelju prešla u susedni Jordan jer su letovi iz Izraela bili otkazani, preneo je Times of Israel. Potom se vratila kući u Los Anđeles.

"Mnogi me pitaju da li žalim ili preispitujem svoje putovanje u Izrael i boravak tamo dok smo bili napadani. Jednostavan odgovor – NE. Nema mesta na kojem bih radije bila", napisala je Džener.

"Kajli mi je rekla: 'O moj Bože, ideš u Izrael! Jesi li dobro?', a ja sam joj odgovorila: 'Ne brini, biću u sigurnim rukama'", ispričala je bivša zvezda serije "Keeping Up With the Kardashians".